Małgorzata Wassermann o podkomisji smoleńskiej: czuję się rozczarowana

Magdalena Merta, która w katastrofie smoleńskiej straciła męża, zaapelowała do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o audyt podkomisji smoleńskiej. Małgorzata Wassermann, której ojciec zginął w Smoleńsku, poparła ten pomysł. - Jak najbardziej podpisałabym się pod tym wnioskiem - powiedziała w Polsat News posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Małgorzata Wassermann ws. katastrofy smoleńskiej: cierpliwie czekam 11. rok

Posłanka PiS czuje się rozczarowana, że po 11 latach wciąż nie ma wyników. Zaznacza jednak, że do takiej pracy potrzeba czasu. Podkreśla, że jeśli na początku sprawy doprowadzi się do zatarcia śladów i utraty dowodów, to potem odtwarzanie tego trwa latami. Zaznacza, że podobnie wyglądają kwestie kilku głośnych zabójstw, które również nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia.