Katastrofa smoleńska. TVP Info zapowiada emisję nagrania z poufnej narady z premierem Donaldem Tuskiem

"Magazyn Śledczy dotarł do nagrania z poufnej narady u premiera Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej" - pisze na Twitterze TVP Info i zapowiada opublikowanie go w czwartek.

Kolejna wypowiedź na nagraniu to znów słowa Donalda Tuska. - Prawdziwe źródło niepokojów w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje - mówi Tusk.