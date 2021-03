Radosław Sikorski o Antonim Macierewiczu: ostrzegałem przed tym kapusiem i partaczem

Radosław Sikorski odniósł się do działań podkomisji Antoniego Macierewicza, który w ostatnim czasie po raz kolejny powiedział, że na pokładzie Tu-154M doszło do wybuchu. - Ostrzegałem przed tym kapusiem i partaczem, ale nie wszyscy wierzyli. Wielu dało się nabrać na te bzdury. Bardzo mi żal rodzin smoleńskich, które uwierzyły, że jest inna rzeczywistość niż wypadek lotniczy - powiedział były szef MSZ na antenie TVN24.

Katastrofa smoleńska. Radosław Sikorski: odradzałem lot Lechowi Kaczyńskiemu

Były szef MSZ i MON odniósł się też do ogłoszenia Unii Europejskiej strefą wolności LGBTIQ. Zdradził, że tutaj grozi mu kara za słowa o tym, że "Ordo Iuris promuje tzw. strefy wolne od LGBT". Sikorski wyjaśnia, że uchwała UE potwierdza traktat o tym, że ludzi nie wolno dyskryminować z żadnego powodu, nie tylko przez orientację seksualną. - Mam nadzieję, że wreszcie to dotrze do naszych talibów. To jest kompletnie nieakceptowalne w Europie - skomentował.