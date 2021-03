Brzoza kością niezgody w podkomisji Antoniego Macierewicza

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, na którego pokładzie znajdowali się m.in. prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria Kaczyńska, rozbił się nieopodal lotniska w Smoleńsku. Jak w 2011 roku ustaliła ekspercka komisja pod kierownictwem Jerzego Millera, samolot tuż przed uderzeniem w ziemię zahaczył o brzozę, co było przyczyną utraty sterowności i ostatecznie doprowadziło do rozbicia się maszyny.

Podkomisja Macierewicza i eksperyment z brzozą za 2,5 mln złotych

Ustalenia komisji Millera nie wystarczyły jednak Antoniemu Macierewiczowi , który na krótko po katastrofie zaczął stawiać tezę, że członkowie polskiej delegacji mogli stać się ofiarami zamachu. W rezultacie tych twierdzeń, po przejęciu władzy przez PiS, do życia powołana została podkomisja smoleńska, której obecni i byli członkowie kłócą się dziś w mediach.

Były ekspert podkomisji Glen Jorgensen zarzucił jej członkom, że nie zgodzili się na eksperyment, w którym zamieszczona na rozpędzonym samochodzie brzoza miałaby zderzyć się ze skrzydłem wynajętego w tym celu TU-154. W odpowiedzi na zarzuty Jorgensena, wchodzący w skład podkomisji Tadeusz Antoniak i Maciej Rusiński opublikowali na łamach "Gazety Polskiej" tekst, w którym tłumaczą, że proponowane przez Duńczyka działania nie są konieczne, a w dodatku ich koszt wyniósłby ok. 2,5 mln złotych.

Jorgensen nie pozostał dłużny swoim dawnym kolegom z podkomisji smoleńskiej. "Brzoza do wykonania koniecznego eksperymentu w USA, którą z powodzeniem można było kupić na terenie Stanów, jak wszystkie poprzednie drzewa za niewielką sumę pieniędzy, nagle u panów Antoniaka i Rusińskiego kosztuje 2,5 mln złotych, i to miałoby tłumaczyć brak przeprowadzenia kluczowego eksperymentu" - napisał w serwisie wPolityce.pl.

Podkomisja Macierewicza w oczach Macieja Laska

"Gazeta Wyborcza" poprosiła o komentarz do sporu o brzozę byłego wiceprzewodniczącego komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy smoleńskiej dr, Macieja Laska. - Lepiej by się sprawdził pomysł, by zamiast brzozy sprowadzić z Rosji prawdziwych międzynarodowych ekspertów. Wyszłoby taniej i nie narazilibyśmy Polski na śmieszność - stwierdził.