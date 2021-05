Małgorzata Wassermann o Jarosławie Kaczyńskim: jestem zafascynowana

- Jestem przerażona stanem wymiaru sprawiedliwości, bo mam poczucie, że dziś zaczynają zapadać rozstrzygnięcia w zależności od tego, która strona barykady staje przed sądem - powiedziała Małgorzata Wassermann. Skomentowała także działania Jarosława Kaczyńskiego. Przyznała, że jest nim zafascynowana.

Małgorzata Wassermann w wywiadzie dla Interii wyraziła swój niepokój związany w obecnym stanem wymiaru sprawiedliwości. Skomentowała sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

- Dla mnie Trybunał zawsze był czymś świętym, najwyższym, to tam mieli zasiadać najlepsi fachowcy podejmujący absolutnie bezstronne decyzje. Gdy zaczęłam się tym po Smoleńsku głębiej interesować, to pierwszy szok przeżyłam w przypadku wyroku TK w sprawie OFE - przyznała.

Małgorzata Wassermann o Krystynie Pawłowicz

Dodała, że od tego momentu zaczęła wnikliwie analizować życiorysy osób, które zasiadają w TK. Odnosząc się do obecności tam Krystyny Pawłowicz, stwierdziła, że to "jeden z najlepszych prawników pod względem merytorycznym, a jej znajomość prawa konstytucyjnego jest wybitna".

- Była i jest ponadwybitnym autorytetem prawniczym, jeśli chodzi o jej dziedzinę - podkreśliła.

W jej odczuciu "dziś zaczynają zapadać rozstrzygnięcia w zależności od tego, która strona barykady staje przed sądem i to działa w obie strony, a wbrew pozorom, częściej na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości".

Podała konkretny przykład. - Jakiś czas temu doszło do napadu na dom jednego z dziennikarzy kojarzonych z prawą stroną. Czterech napastników z nożem, pod wpływem narkotyków, zaatakowało dziennikarza i jego rodzinę. Sprawcy zostali ujęci. Gdy weszli na salę, a pani sędzia zobaczyła tego dziennikarza, to nie zastosowała wobec sprawców aresztu. To rzeczy niebywałe - podsumowała.

Powiedziała, że dla niej areszt w tej sprawie byłby oczywisty. Odniosła się również do "zachowania" Romana Giertycha w trakcie zatrzymania. - To, co wyprawiał, nie mieści się w głowie - stwierdziła Wassermann.

"Jestem zafascynowana Jarosławem Kaczyńskim"

Zapytana o politykę, powiedziała, że jest zafascynowana Jarosławem Kaczyńskim. Dodała, że ceni go za działania długofalowe, za to, że "zawsze patrzy z perspektywą". - Zdarza się, że rozmawiamy na jakiś temat, mamy inne zdania, a dopiero po jakimś czasie rozumiem, że on miał rację w swojej wizji - podsumowała.

