Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej w prokuraturze. Wassermann zdradziła szczegóły

Córka Zbigniewa Wassermanna, który zginął w katastrofie smoleńskiej, udzieliła wywiadu w Polskim Radiu. Jej zdaniem nie jesteśmy jeszcze blisko wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, ale posłanka ma nadzieję, że w końcu uda się to zrobić. Podczas rozmowy nawiązała do zamachu terrorystycznego nad Lockerbie, do którego doszło 21 grudnia 1988 r.