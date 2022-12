Małgorzata Rozenek na listach KO? Poseł PiS komentuje

Wybory parlamentarne już w przyszłym roku, a według "Rzeczpospolitej" Prawo i Sprawiedliwość planuje wzmocnić listy wyborcze popularnymi europosłami. Czy możliwy jest start do Sejmu Beaty Szydło? Michał Wróblewski pytał o to w programie "Tłit" posła PiS Radosława Fogla. - Te wybory za rok są do wygrania. To w tym momencie są wyłącznie publicystyczne rozważania. Gdyby pani premier Szydło miała takie życzenie, to nic nie stałoby na przeszkodzie. Na razie takich planów nie ma - stwierdził Radosław Fogiel. Michał Wróblewski dopytywał o transfery na listy wyborcze spoza partii. Podał przykład Małgorzaty Rozenek-Majdan, która angażuje się na rzecz in vitro i jest przymierzana na listy Koalicji Obywatelskiej (ojciec celebrytki, Stanisław Kostrzewski, był dawniej skarbnikiem PiS). - My nigdy nie uważaliśmy, że to coś, na czym powinniśmy się skupiać. Nasi konkurenci polityczni wielokrotnie próbowali tego typu zagrywek jak sportowcy, aktorzy. Chwała każdemu, kto przejawia jakąś aktywność społeczną, pytanie jaka byłaby to wartość dodana - powiedział gość WP. Dlaczego ludzi premiera Mateusza Morawieckiego nie ma w sztabie przedwyborczym PiS? - Ekipa pana premiera ma obowiązki rządowe. Kontakt i wymiana opinii są nieustanne - odpowiedział polityk.

