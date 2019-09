Małgorzata Kidawa-Błońska zablokuje powrót Donalda Tuska? Grzegorz Schetyna ma plan

Wybory parlamentarne jeszcze się nie odbyły, a Grzegorz Schetyna już ma kolejny pomysł na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jeśli posłanka PO zdobędzie dobry wynik w Warszawie, ma spróbować swoich sił również w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego.

Teraz Grzegorz Schetyna idzie krok dalej. Jak wynika z ustaleń tygodnika, jeśli Małgorzata Kidawa-Błońska uzyska dobry wynik w Warszawie zostanie wytypowana na kandydatkę w wyborach prezydenckich. Ma zostać to ogłoszone po 13 października. Co ciekawe, Schetyna miał namawiać prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego do startu w wyborach prezydenckich. Ten jednak odmówił, dlatego wybór padł na Kidawę-Błońską.

To jednak nie wszystko. Grzegorz Schetyna chce jednocześnie zablokować powrót Donalda Tuska na polską scenę polityczną. – Grzegorz doskonale to rozegrał. Kiedy ogłosi Kidawę-Błońską kandydatką na prezydenta, uniemożliwi start Tuskowi. To przetnie też spekulacje o przyszłości Donalda w Polsce. W ten sposób Schetyna zamyka powrót Tuska do polityki krajowej – mówi anonimowo jeden z rozmówców "Wprostu".