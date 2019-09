Mateusz Morawiecki o debacie z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Premier stawia warunek

Mateusz Morawiecki będzie debatować z Małgorzatą Kiadwą-Błońską? Premier zabrał głos w tej sprawie. Postawił pewien warunek.

Jednocześnie Mateusz Morawiecki podkreślił, że "każdy ma prawo głosować, na kogo chce". - Jednak mamy też prawo wskazywać na duży deficyt wiarygodności autorów tych propozycji i na to, że my to, co obiecaliśmy, zrealizowaliśmy. Mało się o tym mówi, ale przywróciliśmy przez te cztery lata realny i pozytywny sens polityce. Realna demokracja polega na tym, że kartka wyborcza ma znaczenie, a słowo dane wyborcom powinno być dotrzymane - tłumaczył szef rządu w wywiadzie dla "Sieci".