Małgorzata Kidawa-Błońska o Trybunale Stanu dla prezydenta Andrzeja Dudy

Jeszcze cały tydzień kampanii jeszcze wiele miejscowości i wiele spotkań z moimi koleżankami Platformy Obywatelskiej ale wydaje mi się że Dzisiejsza debata była ciekawa Dowiedzieli się państwo o różnicach o innym rodzaju Opowiadanie o tym samym bo przecież jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w wielu sprawach mam dokładnie takie samo zdanie ale Jesteśmy inni mam inne tempera I to moje koleżanki i koledzy Kto dla nich jest z tym wymarzony prezent To powinni państwo zobaczyć oglądając debatę ja nie będę tego recept No dość twarde Ale mówiłam dokładnie o tym że należy Polityków którzy łamią Konstytucji i prawo k Ja uważam że każdy kto łamie konstytucję powinien ponieść taką odpowiedzialność Niezależnie z jakiej opcji Mityczne i będzie tam musi być sygnał dla polityk Że odpowiadamy przed narodem za rzeczy które Złamał konstytucję Nie przestrzega Konstytucji I mam nadzieję że nowy parlament kiedyś podejmie tak A czy ci co mnie znają To wiedzą że jestem osobą bardzo samodzielną rozmawiam Mi współpracuje Praw Dziecka Ale mam własne zdanie i jeżeli mam zmienić zdanie należy mnie do tego Jestem samodzielna i zawsze taka byłam bo nie byłabym w tym miejscu gdzie jestem gdybym nie realizowała moich Działa zgodnie z własnym Polska Powiatowa i będzie dla państwa Tam jest dużo Może chcą żeby z nimi rozmawiać Mają poglądy Mają poglądy bardzo I chcąc Dom nowego sposobu rozmawia I mam wrażenie że te rozmowy ze mną z kobietą są dla nich łatwiejszy i łatwiej nawiązuje z nim tam Człowiek jest w stanie w ogóle tak naprawdę tak Jestem platformie od początku ale Jacek Jaśkowiak tak czy już jest prawie 8 lat platformy platformy są ludzie którzy Którzy przychodzili Tworzymy jedną polityczną rodzinę i każdy z nas pracuje na Zaufanie na szacunek na to jak Ale Platforma naprawdę chcę wybrać Najlepszego kandydata mamy te wybory chcemy wygrać Więc dlatego z tak Zainteresowaniem Przyjeżdżają ludzie w Polsce na spotkania z nami rozmawiają Ten wybór będzie bardzo odpowiedzialny i bardzo świadom Dlatego czekam na 14 Grudnia na to jaką decyzję