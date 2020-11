Małgorzata Kidawa-Błońska o sondażach i ruchu Szymona Hołowni

Małgorzata Kidawa-Błońska w "Porannej rozmowie" na antenie RMF FM, odniosła się do wyników sondaży, pokazujących spadek poparcia dla PiS.

Kidawa-Błońska: "Sondaże nie uwzględniają ruchu Trzaskowskiego"

Wicemarszałek Sejmu udzieliła komentarza do wyników badań opinii publicznej, które pokazują spadek poparcia dla partii rządzącej, ale jednocześnie nie widać w nich wyraźnego wzrostu poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, a raczej rosnący w siłę ruch Szymona Hołowni. Kidawa-Błońska oceniła, że może to być efekt świeżości ruchu Polska 2050. Odniosła się również do przewidywań, że ruch Hołowni może przyciągnąć Klaudię Jachirę i Tomasza Zimocha będących posłami KO.