Najgorsze notowania rządu od pięciu lat. Więcej przeciwników niż zwolenników

Najbardziej krytyczne oceny rządu PiS

Rząd popiera jedynie 33 proc. badanych, co stanowi spadek o 5 p.p. w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Mniej osób deklaruje również obojętność wobec obecnego rządu PiS. Powyższe wyniki badań to najgorsze notowania Rady Ministrów od 2015 rok, kiedy władzę w Polsce objęło po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość.

Dodatkowo 49 proc. respondentów jest niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. To wzrost o 11 p.p. Przeciwnego zdania jest 36 proc. Polaków, co jest spadkiem o 10 p.p. w porównaniu do poprzedniego zestawienia. 16 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.