Małgorzata Kidawa-Błońska o protestach PiS: Schetyna jedzie do Strasburga

Ufam, że obserwatorzy z OBWE spełnią swoje zadanie - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska (Platforma Obywatelska). Zapowiada też, że lider PO pojedzie do Rady Europy rozmawiać ws. wątpliwości dotyczących ponownego liczenia głosów w Polsce

- Jadą do Rady Europy, do Strasburga. Musimy mieć pewność, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Od paru lat patrzę, jak w Polsce niszczone są instytucje demokratyczne, bo tracą zaufanie ludzi - powiedziała na antenie TOK FM Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka PO. Schetyna i Pociej mają w środę spotkać się z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejczinović-Burić oraz przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Liliane Maury Pasquier.

Kidawa-Błońska dodała, że - jej zdaniem - problem z protestem PiS wynika właśnie z braku zaufania. - Już były kiedyś protesty wyborcze, ale wtedy ufano instytucjom, sądom. To się zmieniło - powstała nowa izba do kontroli wyborów i są w niej przedstawiciele jednej partii. Trudno się zatem dziwić, że pojawiają się wątpliwości - mówiła Kidawa-Błońska.

Posłanka PO pytana była również o to, czy protesty PiS wzmocniły jedność opozycji w Senacie? - Nie wierzyłam, że ktoś się złamie. Trochę te próby nacisków trwały, co widać po terminie złożenia skarg przez PiS - odpowiedziała Kidawa-Błońska. Wyjaśniła też, że nie uczestniczyła w spotkaniu ws. kandydata na marszałka, ale wie o porozumieniu, do którego doszli senatorowie.