Małgorzata Kidawa-Błońska: jesteśmy już jedną nogą poza Unią Europejską

Małgorzata Kidawa-Błońska była gościem na antenie TVN24. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020 podczas rozmowy odniosła się do burzliwych negocjacji na Nowogrodzkiej . Według niej panuje "wielki chaos".

- Dlatego to nie jest pytanie, czy kandyduję, czy biorę udział w wyborach. Dla mnie jest pytanie, czym to się skończy dla Polski, ponieważ wszystkie zasady naszego życia społecznego zostały złamane. Instytucje państwa nie funkcjonują, w SN toczy się walka o zachowanie tego, żeby to było jednak ciało konstytucyjne i żeby tam byli fachowcy, żeby tam było stosowane prawo – stwierdziła Kidawa-Błońska.