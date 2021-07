Małgorzata Janowska wraca do PiS. Adam Bielan ujawnia kulisy odzyskania większości w Sejmie

Małgorzata Janowska po niespełna trzech tygodniach wraca do klubu parlamentarnego PiS, formalnie zasili szeregi Partii Republikańskiej Adama Bielana. Podczas programu "Tłit" pokazaliśmy liderowi tego ugrupowania niedawne krytyczne wypowiedzi posłanki. - Zgadzam się z poseł Janowską, że brakuje bezpośrednich rozmów, to po części też wina pandemii koronawirusa (…). Dodatkowo spory, które są normalną rzeczą dla dużych formacji, narastały. Była też frustracja, która nie znajdowała ujścia - wskazywał Bielan. Polityk był pytany, czy powrót Janowskiej do KP PiS poprzedzony był obiadem Kaczyński-Janowska-Bielan w domu europosła. - Nie, nie było czegoś takiego. Natomiast w przypadku Lecha Kołakowskiego nie zaprzeczam, znamy się od wielu lat - dodał eurodeputowany.