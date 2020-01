Małgorzata Gosiewska liderką sejmowych podróży

W pracę parlamentarzystów wpisane są podróże, w tym zagraniczne i czasem kosztowne. Wicemarszałek i posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska była służbowo w Mongolii. Wyjazd wyniósł ponad 28 tys. zł.

Koszt wyjazdu to ponad 28 tys. zł, z czego 25 tys. wyniosły bilety. To nie wszystko. Kolejne 4,2 tys. zł przeznaczono na wyjazd Gosiewskiej na wigilii dla bezdomnych w Hamburgu.

Nie tylko Małgorzata Gosiewska

Nie tylko marszałek zdążyła jeszcze w 2019 roku wyjechać służbowo. Przed świętami poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski pojechał na zgromadzenie parlamentarne do spraw demokracji do Rovaniemi w Finlandii. Koszt wyjazdu to 7,3 tys zł.