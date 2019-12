Małgorzata Gosiewska kluczy ws. Mariana Banasia. "Będzie wyrok, będzie jasne"

- Zabieg Jarosława Kaczyńskiego był zaplanowany od dawna - powiedziała Małgorzata Gosiewska. Zapewniła, że prezes PiS wkrótce wróci do pracy. W kontekście sprawy Mariana Banasia wicemarszałek Sejmu unikała odpowiedzi na pytanie o to, czy ma zaufanie do służb.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Małgorzata Gosiewska o operacji Jarosława Kaczyńskiego: wszystko przebiegło dobrze (PAP, Fot: Paweł Supernak)

- Z tego, co wiemy, Jarosław Kaczyński jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze - powiedziała w rozmowie z RMF FM Małgorzata Gosiewska. Zaznaczyła, że zabieg był zaplanowany "od dawna". - Prezes o nim wspominał - dodała. Kaczyński wkrótce ma wrócić do pracy.

Wicemarszałek Sejmu przyznała też, że sprawa szefa NIK-u jest "sytuacją trudną". - Wybór pana Banasia był błędem, to na pewno - przyznała. Gosiewska była jednak zaskoczona informacjami o dymisji, która miała zostać złożona na ręce Elżbiety Witek. - Ja nic o tym nie wiem - zaznaczyła.

Gdy padło pytanie o służby specjalne, zapanowało długie milczenie. - Chciałabym mieć zaufanie i to, że te służby się zmieniają, sprawia, że stopniowo go nabieram - uznała ostatecznie.

Nie chciała też powiedzieć, kto jej zdaniem powinien ponieść odpowiedzialność za aferę z Marianem Banasiem. - Jeśli prokuratura przedstawi zarzuty i sąd uzna, że one są zasadne (...), będzie wyrok, będzie jasne - stwierdziła.

Pomysł wybrania Beaty Szydło na szefową sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy bardzo się jej spodobał. - Tę decyzję ostatecznie podejmie sam kandydat i jego środowisko - zaznaczyła. Przyznała jednak, że ona by "przyklasnęła" takiemu obrotowi spraw.

Zobacz też: Dziecko Polki z Wielkiej Brytanii ma być adoptowane przez parę homoseksualną. Jest reakcja

Źródło: RMF FM