Oskarżenia pod adresem kurator Barbary Nowak. "Wyjazd do Japonii za publiczne pieniądze"

Zasłynęła z kontrowersyjnych wypowiedzi. Tym razem zwróciła na siebie uwagę przez wyjazd do Japonii. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pojechała tam służbowo. Tym samym wywołała oburzenie w środowisku nauczycielskim.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak była w wakacje w Japonii. Jak tłumaczyła, podpisała porozumienie z Association of Private Junior & Senior High School in Hyogo. Dzięki temu polska młodzież odwiedzi Japonię, a japońcy uczniowie Polskę. Cała sprawa budzi jednak wątpliwości.

Jako pierwszy napisał o nich portal miastopociech.pl. Z kolei "Gazeta Wyborcza" dowiedziała się, że wymiana uczniów jest organizowana na prośbę przedstawicieli szkół w Japonii. Co więcej, japońska młodzież przyjedzie do Polski na własny koszt, a strona polska będzie odpowiadać za organizację jej pobytu w naszym kraju.

"Irracjonalne" i "niepokojące"

Według dyrektorów krakowskich szkół, cytowanych przez "Gazetę Wyborczą", wybór Japonii jest niezrozumiały. - Wyjazdy polskiej młodzieży do krajów europejskich dofinansowuje Unia Europejska, za wyjazdy polskich uczniów do USA płaci Departament Stanu. Nie istnieje natomiast żaden program, który współfinansowałby wyjazdy do Japonii. W takiej sytuacji wysyłanie tam polskiej młodzieży wydaje się irracjonalne. Za wymianę, którą "załatwiła" pani kurator, będą płacić rodzice. No chyba że pani Nowak znów poświęci na ten cel publiczne pieniądze z kuratoryjnego budżetu - mówią.