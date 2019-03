Kontrowersyjna małopolska kurator oświaty Barbara Nowak tłumaczy wypowiedź o pedofilii

Spłynęła na nią fala krytyki, kiedy zasugerowała, że podpisanie deklaracji LGBT+ to wspieranie pedofilii. To jednak nie zamknęło ust małopolskiej kurator oświaty. - Trzaskowski wypowiedział wojnę rodzicom, zaatakował ich wolność i zagroził bezpieczeństwu dzieci - grzmi Barbara Nowak.



Małopolska kurator oświaty jest zaniepokojona zapowiadanymi przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego zmianami w edukacji. Wyraźnie dała temu wyraz na Twitterze, co spotkało się ze sporą krytyką. Mimo to Barbara Nowak nie wycofuje się ze swojego stanowiska. Co więcej, dodaje kolejne argumenty na poparcie swoich słów i niejako tłumaczy, dlaczego w kontekście dyskusji o LGBT, mówiła o pedofilii.