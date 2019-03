Karta LGBT+. Rafał Trzaskowski się tłumaczy

Prezydent Warszawy odpowiada na atak za podpisanie karty LGBT+. Tłumaczy w "Gazecie Wyborczej", że miejsce polityka jest przy mniejszościach. Mówi też o ataku na swoje dzieci: "Szczucie i groźby się nie skończyły".

Przekonuje, że w "Deklaracji LGBT+" jest mowa o edukacji antydyskryminacyjnej, o tym, by rozmawiać z dziećmi o tolerancji. Jeśli chodzi o edukację seksualną w szkołach, jest ona dobrowolna i nie odbiera to prawa rodzicom do rozmów w domu. - Nikt nie będzie zmuszał rodziców, by posłali dzieci na te lekcje. W czym więc jest problem? - pyta Trzaskowski.