Kontrowersyjna kurator oświaty zostanie szefem MEN? PiS dementuje

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak miała zastąpić Annę Zalewską na stanowisku szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - doniósł portal krknews.pl. Jest odpowiedź PiS.

Informację o zaskakującej zmianie na fotelu szefowej MEN jako pierwszy podał portal krknews.pl. Z kolei gazetakrakowska.pl napisała, że Barbara Nowak może liczyć w tej sprawie na poparcie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. To podobno jemu zawdzięcza nominację na kuratora oświaty w Małopolsce.

"To nieprawda. Nikt tej kandydatury nie rozważa" - napisała późnym wieczorem na Twitterze Beata Mazurek, rzecznik prasowa PiS.

Kontrowersyjna kurator

Z kolei we wrześniu ubiegłego roku w czasie świętowania przez uczniów liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 335. rocznicy bitwy pod Wiedniem, urzędniczka nawoływała młodzież do obrony przed islamem.

"Patron waszej szkoły to wspaniały król, który potrafił obronić całą Europę przed islamem. Musicie brać z niego przykład. Życzę wam odwagi w przyznawaniu się do polskości i do Boga. Bądźcie wierni Polsce i wierni Bogu” – powiedziała wówczas uczniom.