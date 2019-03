Włodzimierz Cimoszewicz: "Prezes jest kłamcą i politycznym awanturnikiem"

- Kaczyński próbuje w sposób instrumentalny i cyniczny stworzyć obraz nowego wroga, straszy tym wizerunkiem swoich zwolenników lub ludzi zdezorientowanych, tylko po to, by zagnać ich do wyborów - powiedział Włodzimierz Cimoszewicz.

Włodzimierz Cimoszewicz, były premier (PAP, Fot: Ireneusz Sobieszczuk)

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz był we wtorek gościem programu "Kropka nad i" Moniki Olejnik.

- To dobry pomysł dla awanturników na straszenie - skomentował były premier reakcję prezesa PiS na Warszawską Deklarację LGBT+ podpisaną przez prezydenta Warszawy w połowie lutego tego roku.

Jarosław Kaczyński na ostatniej konwencji w Jasionce ogłosił nową strategię partii, która ma się sprzeciwiać "wczesnej seksualizacji dzieci".

"Tworzy obraz nowego wroga"

Zdaniem Cimoszewicza, deklaracja zawiera tylko naukę tolerancji i sprzeciwia się dyskryminowaniu ludzi.

- Kaczyński próbuje w sposób instrumentalny i cyniczny stworzyć obraz nowego wroga, straszy tym wizerunkiem swoich zwolenników lub ludzi zdezorientowanych, tylko po to, by zagnać ich do wyborów - stwierdził polityk. - Prezes jest kłamcą i politycznym awanturnikiem, który po raz kolejny próbuje dokonać głębokiego podziału polskiego społeczeństwa - dodał.

Jak dalej stwierdził Cimoszewicz, Jarosław Kaczyński "wyrządza szkodę naszemu narodowi" i "kłamie". - Jego tezy i stwierdzenia są oczywistym kłamstwem - powiedział.

Wybory do Europarlamentu

Były premier zdradził, że prawdopodobnie będzie jedynką Koalicji Europejskiej w Warszawie.

- Nie ukrywam, że rozmawiałem o tym z liderami, ale nie chcą przesądzać o tym, bo listy muszą być zamknięte i ogłoszone. To się stanie w ciągu kilku dni - stwierdził Cimoszewicz.

