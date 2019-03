Idzie wiosna, bo przyleciały bociany? Niekoniecznie

W mediach pojawiają się pierwsze zdjęcia bocianów na łąkach. Czy przyleciały już z ciepłych krajów, przynosząc wiosnę? Okazuje się, że nie. Na bociany wracające z Afryki musimy jeszcze poczekać.

W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia pierwszych bocianów, które miały przylecieć do Polski. Internauci cieszą się, że to pierwsza oznaka wiosny. Czy faktycznie bociany przyleciały? Specjaliści twierdzą, że nie.

- Bociany dopiero kierują się do Polski. Pojawią się u nas dopiero pod koniec marca. Te, które widać teraz na łąkach, to ptaki zimujące w kraju albo wyleczone i wypuszczone z ośrodków - uważa Żuraw. - Sporo bocianów spędza zimę u nas, dożywiając się na wysypiskach śmieci, przy ubojniach, a o tej porze zmieniają miejsce pobytu - dodaje.

Bociany z zimowisk zaczynają wracać na legowiska w lutym. Wiele z nich ma do pokonania nawet 10 tys. km. Dziennie są w stanie przelecieć ok. 700 km, choć zazwyczaj są to odcinki o wiele krótsze. To oznacza, że powrotu pierwszych ptaków możemy spodziewać się dopiero za kilka tygodni. A i to nie jest wcale takie pewne.