Małgorzata Gersdorf reaguje na orzeczenie TSUE

W "Oświadczeniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego" Wezwała osoby powołane na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej do "do natychmiastowego powstrzymania się od jakichkolwiek czynności związanych z rozpoznawaniem spraw określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym". Zwróciła się także do pracowników Sądu Najwyższego zatrudnionych w Izbie Dyscyplinarnej, by przekazali wszystkie akta spraw do izby Sądu Najwyższego.