Małgorzata Gersdorf przekroczyła uprawnienia? Prokurator Krajowy zażądał wyjaśnień od I prezes SN

Co więcej, Gersdorf miała "wyjść poza zakres postanowienia TSUE, na które się powoływała". Święczkowski, jak twierdzi tvp.info, zauważył, że decyzja Trybunału dotyczyła postępowań w sprawach sędziów, a nie prokuratorów i pozostałych zawodów prawniczych, i nie odnosiła się do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dotyczących sędziów albo spraw dotyczących możliwości do pociągnięcia odpowiedzialności karnej sędziego SN. Co innego zaś, zdaniem Prokuratora Krajowego, wynikało z uzasadnienia Gersdorf.