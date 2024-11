Małe dziecko na marszu przestało oddychać. Natychmiastowa reakcja

O 6-latku, który zgubił się podczas Marszu Niepodległości również informowali wcześniej policjanci w komunikacie. Chłopiec krótko po godz. 15 podszedł do policjantów patrolujących okolice stacji metra Centrum, a w tym samym czasie jego ojciec zgłosił się do innej grupy funkcjonariuszy. "Chociaż cała sytuacja była dla niego i dziecka stresująca, to szybko znalazła szczęśliwe zakończenie" - przekazała stołeczna policja.