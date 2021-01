"Mała Sycylia" w Trójmieście? Jacek Karnowski o filmie Sylwestra Latkowskiego

W drugą rocznicę ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w TVP odbyła się premiera najnowszego filmu Sylwestra Latkowskiego o tzw. układzie trójmiejskim. Sprawę komentował w programie "Tłit" prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Jeśli ten układ jest, jeśli pan Latkowski i TVP go widzą, to czekamy - wyjaśnijcie ten układ. Nie obrażajmy ludzi. Były komisje śledcze za rządów PiS. Gdzie jest wykrycie tego układu? - pytał Karnowski. - Nie wierzę, że państwo teoretyczne PiS-u jest w stanie cokolwiek wyjaśnić. Nie mam też najlepszego zdania o przednich służbach specjalnych. Bo to, jak się dały rozegrać jakiemuś panu od ośmiorniczek, to - niestety... - dodał prezydent Sopotu.

Rozwiń