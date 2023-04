"Mała siatka z zakupami". A kwota na paragonie poraża

Jak GUS liczy inflację?

Jak to się dzieje, że inflacja według GUS to 16,1 proc., skoro wielu odczuwa, że ceny rosną szybciej? Urząd statystykę oblicza na podstawie specjalnych książeczek, które otrzymuje i wypełnia ponad 30 tys. losowo wybranych gospodarstw domowych. Wpisują do niej swoje codzienne zakupy i zapisują, ile na co wydali. Dzięki temu GUS wie, co konsumenci kupują i w jakiej ilości. Pozwala to na opracowanie struktury wydatków, na podstawie której tworzy się system wag - bo przecież do dentysty chodzimy od czasu do czasu, a żywność kupujemy niemal codziennie. Nie można więc traktować tych wydatków na równi.