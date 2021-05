"Maksymowicz został opluty". Na tym Borowski nie poprzestał

W ostatnich dniach Polskę 2050 zasilił prof. Wojciech Maksymowicz, który odszedł z Porozumienia Jarosława Gowina. Czy możliwe są następne tego typu transfery do ugrupowania Szymona Hołowni? W programie "Newsroom WP" Marek Borowski ocenił, że nie można tego wykluczyć. - To jest proces naturalny, ale nie sądzę, żeby stał się on powszechny - powiedział gość WP. Marek Borowski odniósł się również bezpośrednio do decyzji prof. Maksymowicza. - On został opluty metodą szczucia przez PiS, tylko dlatego, że skrytykował ich walkę z pandemią. W związku z tym opuścił to szanowne zgromadzenie i uznał, że ugrupowanie Hołowni jest dla niego najodpowiedniejsze - stwierdził b. marszałek Sejmu. Marek Borowski dodał, że być może jeszcze dwóch wyrzuconych posłów PO dołączy do Polski 2050. - Ja nie drę jednak szat z tego powodu - powiedział gość WP.

