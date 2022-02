Makabryczne znalezisko. Zwłoki bociana bez głowy

Mieszkańcy wsi przyznali w rozmowie z Radiem Łódź, że w ostatnim tygodniu "jacyś ludzie robili sobie polowania, były wystrzały". - Nie wiem, czy mieli pozwolenie. To ktoś zrobił, co widać po szyi, to nie jest ugryzienie. To jakaś fachową ręką zrobione. Kajtek był z nami całą zimę i taki spotkał go koniec - podkreślili rozmówcy łódzkiej rozgłośni.