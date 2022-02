Pies ambasadora Brzezinskiego ma profil na Instagramie i "dziękuje za gościnność"

"Moim tatą jest ambasador Brzezinski. To on pisze posty, ja rządzę relacjami" - można przeczytać na profilu instagramowym Teddy'ego - owczarka niemieckiego należącego do Marka Brzezinskiego, nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Na profilu czworonoga widać m.in. relację ze spotkania z Bąblem - psem Rafała Trzaskowskiego.