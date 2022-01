Brzezinski ambasadorem USA w Polsce. "Jestem bardzo podekscytowany"

Brzezinski w Warszawie. "Planuję odwiedzić każdy zakątek Polski"

Do swoich planów dyplomata odniósł się w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. - Jestem bardzo podekscytowany. To dla mnie niezwykle znaczące, że zostanę ambasadorem Stanów Zjednoczonych w ojczyźnie mojego ojca. To znaczy dla mnie bardzo wiele i jestem wdzięczny prezydentowi Bidenowi - mówił Mark Brzezinski.