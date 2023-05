Makabryczne znalezisko w Holandii. Ciało 101-latka w zamrażarce

W sobotę policjanci wkroczyli do domu przy ulicy Mansholtstraat w Landgraaf w prowincji Limburgia. Jego właścicielem był 101-letni mężczyzna, z którym od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu. Podczas oględzin mieszkania otworzyli zamrażarkę. To, co zobaczyli w środku, sprawiło, że na miejscu zaroiło się od służb.