Makabryczne odkrycie w Niemczech. Znalazł ciało dziecka na swoim polu

Na miejsce wezwano policję, a zwłoki przekazano do badań. Wiele wskazuje jednak na to, że jest to ciało zaginionego Adriana. Znajdowało się ono bowiem ok. 3 km od domu dziecka. Miejsce to jednak było wcześniej wielokrotnie przeczesywane przez służby. Na razie niejasne jest, jak doszło do tragedii i śmierci dziecka.