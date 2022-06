Makabryczne odkrycie w Kraśniku. Kości na placu budowy

Na tym etapie nie ma możliwości, by jednoznacznie stwierdzić, kiedy żołnierze zginęli. Szczątki mogą pochodzić zarówno z czasów I jak i II wojny światowej. Znalezione przy kościach przedmioty niewiele pomagają. Archeologom udało się wydobyć kilka guzików mundurowych, bieliźnianych, trochę haceli do podków oraz kilka nabojów. Najcenniejszym, jeśli chodzi o proces identyfikacji, odkryciem jest nabój znaleziony ponad szczątkami. Archeolodzy uważają, że musiała go zgubić osoba, która zakopywała zwłoki. Jeśli identyfikacja pocisku przebiegnie pomyślnie, prawdopodobnie uda się ustalić, w jakim okresie pochowano ciała. Niestety artefakty wydobyte razem z kośćmi są w kiepskim stanie, pochłonięte zaawansowaną korozją.