Makabra pod Stalową Wolą. 29-latek z zarzutami za zabicie rodziny

Policjanci mogli przesłuchać 29-latka, bo jak tłumaczy prokurator Cierpiatka "jego stan trzeźwości na to pozwalał". Mężczyzna wcześniej pił alkohol. Z komendy policji Tomasz U. został przewieziony do prokuratury, gdzie jest przesłuchiwany po raz drugi. W poniedziałek do sądu ma trafić wniosek o aresztowanie 29-latka na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.