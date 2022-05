Majówka. Prognoza pogody. Nadchodzi zmiana

- Na południu możliwe burze, w czasie których może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie, na krańcach południowych, możliwy drobny grad lub krupa śnieżna. Temperatura wzrośnie do 11-12 stopni Celsjusza nad morzem, około 18 stopni w centrum i do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatry mogą osiągać do 60 km/h - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.