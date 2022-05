Majówka nad morzem skończy się chłodem i deszczem. W górach zagrzmi

Na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie temperatura obniży się do ok. 0-2 st. C, a przy gruncie do ok. -2 st. C. Na pozostałym obszarze odnotujemy przeważnie ok. 5-7 st. C, a na południu nie będzie mniej niż 8-10 st. C. Wiatr przeważnie z kierunków wschodnich, słaby.