Burze i ulewy zakłócą majówkę w górach. Deszczowo też nad Bałtykiem

Najchłodniej dzień zapowiada się tradycyjnie w pasie nadmorskim, gdzie odnotujemy ok. 9-11 st. C. W głębi lądu, jak i w obszarach podgórskich, prognozujemy ok. 13-15 st. C., na pozostałym obszarze ok. 17-18 st. C., a na zachodzie i południu możliwe jest lokalnie nawet 19-20 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie.