Majówka 2020. "Ta szara strefa działa". Burmistrz Giżycka załamany, mieszkańcy patrzą na obce rejestracje

o tej porze roku na Mazurach powinny być tłumy powinny choć rok jest zupełnie inny pandemia koronawirusa dała się we znaki lokalnej społeczności i rzeczywiście jak mogą państwo chociażby tutaj zobaczycie tych Tłumów nie ma to nie oznacza jednak że pomimo pustych ulicy Mazury nie są wypełnione turystami bo tych można znaleźć to niemal wszędzie pomimo zakazu pomimo tego że my też prosimy zostawmy na razie tą majówkę żeby mieć pełne wakacje jest przyjazd turystów na Mazurach widzę to miasta i okolic po okolicy że część obiektów nie przejęła się zakazami po prostu normalnie wynajmujecie domki czy mieszkania apartamenty to zaraz sfera działa mają ci którzy dysponują nieruchomościami mają mnóstwo telefonów od klientów którzy nie korzystali z głoską na przykład rok temu czy 2 znaleźli kontakt i proszę o wynajęcie domku pokoju bądź jakieś posiadłości za duże relatywnie duże pieniądze gwarantują z pełną dyskrecję że nie będą się z nim kontaktowali że sobie tą jedzeniem dowozi sposób kurierem czy jakiś inny który nie będzie z budzą kontrowersje i trochę gości przyjeżdża ponieważ mające swoje domki część być może części być może udało się wynająć jakieś domki czy apartamenty Bardzo mnie to denerwuje bo ja znam to też i zdrowej konkurencji ale tutaj w dobie tego koronawirusa ci ludzie Moim zdaniem myślą tylko o sobie bo jeżeli oni się chcą zarazić To jest ich wolna wola tak Natomiast oni jeżeli są zarażenie jeżeli są przyjadą do nas nie liczą się z tym że zarażą jakąś tam Rzeszy ludzi takich że to tutaj zostanie Myślałam że ona dużo legenda w Giżycku że jest mnóstwo osób z Centralnej Polski na Mazurach No wiadomo że Mazury Ewa ma jeden z najniższych tych liter liczby zakażeń jeżeli chodzi o nasz kraj No i tak faktycznie jest na całe szczęście ale myślę że nikt z rzeczami z Warmii i Mazur nie patrzył krzywo na wsi której przyjadą też mają OBI to które jest rację No bo dużo tych osób dużo z tych osób nas mieszkańców wie że to dzięki tym właśnie turystą to nas Jak ustawia się troszkę troszkę lepiej troszkę więcej możemy inwestować wyślę tak krew Żeglarska Ona nigdy nie zastyga ci ludzie nie mogą siedzieć na lądzie wiedząc że plan był nam i po prostu muszą przyjechać ale błagam apeluję jeżeli chcemy mieć pełny sezon to nie teraz nie stwarza i my do zagrożeń na chwilę obecną jeziora są puste to są pojedyncze jednostki patrząc na poprzednie lata kiedy w majówkę jeziora były porty pękały w szwach było dużo żeglarzy turystów w chwili obecnej No widać że większość żeglarzy po prostu pozostałe domek znajomi którzy mieszkają pod Giżyckiem Mówią że na tą porę roku obserwują wzmożony tak Czyli widać że więcej jest pojazdów więcej jest ludzi To witamy w Rydze w tak zwanym kurorcie na Riwierze mazurskiej Rydzewo i jesteśmy przy tuż przy gospodzie pod czarnym łabędziem pierwszy raz zdarzyło nam się w dziejach całej historii działania restauracji pierwszy raz zdarzyło nam się zamknąć drzwi musieliśmy to zrobić mamy prawo do realizowania zamówień tylko na wynos lub z dowozem także drzwi jak widzicie panowie są zamknięte zrobiliśmy tutaj dla jakiejkolwiek możliwości w swojej działalności stworzyliśmy okienko tak zwaną wydawkę macie również kemping wydawać by się mogło że tutaj ludzie są Dlaczego nie tutaj są tak to jest pole kempingowe pole karawaningowe i forma daje prawo pobytu tym ludziom to jest forma rezydencji Bytom formy stosujemy już od ponad 10 lat czyli wszyscy ci ludzie którzy gdy państwo widzą właściciele przyczep mają podpisane umowy od kwietnia do października to są umowy długoterminowe i na tej podstawie ci ludzie mają prawo przyjechać do tych twoich własności które stają na polu kempingowym było bardzo wiele pytań bardzo o taką właśnie możliwość tak ze mną Majów komu No bo umówmy się to w tym roku nie zdaje ten ten termin malutka nie ma nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości ale było wiele pytań Czy można z przyczepą samochodem kempingowym więc takich ludzi nie mieliśmy prawa przyjąć Więc odmawia liśmy Rydzewo tutaj najbliższe miejscowości i okolica na szczęście ma bardzo wielu mieszkańców dla których te domy czy apartamenty-pokoje czy czy jakieś działki że są tak zwanymi drugimi domami więc ci ludzie korzystają ze swoich własności więc ruch tak ci ludzie którzy mogli skorzystać z takiej formy skorzystali więc my widzimy tych ludzi więcej ale ja bym się nie odważyła nazwać to ruchem turystycznym z driftem