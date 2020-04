WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze majówka + 2 mazuryport w sztynorcie 1 godzinę temu Majówka 2020. Porty na Mazurach zamknięte. Mimo to można legalnie wypożyczyć łodzie Majówka 2020. Nie tak każdy z nas ją sobie wyobrażał. Wielu Polaków jeszcze kilka miesięcy temu planowało wybrać się w ten okres nad morze... Rozwiń wraz z majówką rozpoczyna się sezo … Rozwiń Transkrypcja: wraz z majówką rozpoczyna się sezon żeglarski W tym roku nieco inny ze względu na pandemie koronawirusa a ze mną Moi goście Natalia drobik oraz Marcin krzywo na dzień dobry Dzień dobry to pytanie które się pierwsza narzuca No to czy ten sezon jest taki sam jak poprzednie absolutnie nie początek jest już zupełnie inny uczy nas znowu już na szczęście samo prowadzenie portu jakie dyscyplina żeglarstwa niejako przygotowała nas na to żeby dostosować się do nowych sytuacji więc z całą odpowiedzialnością żeby twierdzi że idzie nam nie nudzimy porty jest zamknięty jak rozumiem tak na ten moment zgodnie z prawem pordzie zamknięty czekamy na na pierwsze możliwości otwarcia tego portu zgodnie z nakazami sanitarnymi i czyli na dobrą sprawę że już będzie gotowe rozporządzenie i będziemy mieli Podstawę prawną żeby otworzyć jesteśmy gotowi przygotowanie do tego żeby w jakiejś formie najbezpieczniejsze dla wszystkich dla zarówno dla nas pracownikowi żeby ten Porto został otwarty dobry Tutaj nikt Ewentualnie kto by chciał przepłynąć nie może swojej Łodzi jak to zostawić jak to wygląda w praktyce aktualnie to powiedział A nie można przypomnieć do portu w sensie jedyne jedyną możliwością kiedy Porto wstanie otwarty dla zwiedzających to w przypadku zagrożenia życia Bądź zagrożenia uszkodzenia sprzętu Czy jeśli idzie burza to wtedy w takim Porcie Możemy się schronić Niemniej jednak na dzień dzisiejszy porty są pozamykane także możesz musimy liczyć się z tym że właściciel portu po prostu nazwy prosi z racji tego że nie ma zakaz prowadzenia działalności też na na samo żeglarstwo No bo te przepisy które Teraz obowiązują nie są do końca jednoznaczne jak to wygląda w tych realiach prawnych IV na dzień dzisiejszy pływanie jest możliwe ponieważ możemy rekreacyjnie wychodzić z domu już nie mamy zakazu poruszania się także rekreacyjnie zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych możemy żeglować możemy żeglować maksyma że tak powiem w rodzinie tak czy w jej osobach z osobami z którymi mieszkamy Niemniej jednak No to jest na razie jedna jedyna możliwość to przykład ja bym chciał wypłynąć gdzieś na wodę to teoretycznie mógłbym żeglować tylko co wtedy gdzie ja bym mógł bym przycumować jest jedna jeden sposób który mazurscy dokładnie znają tak zwany cumowanie na dziko Czyli jeżeli popłyniemy sobie na przykład do do któregoś tutaj z miejsc na dziko tam możemy się zacumować tam możemy tam możemy spędzić noc niemniej jednak nie mamy czy całego zaplecza sanitarna Technicznego w postaci portu ale większość żeglarzy tą opcję zna tą opcję stosuje i jest to normalny sposób po 100 sezonu także myślę że majątkowi czarterowi che właśnie w ten sposób będą żeglować czyli od jednego miejsca na dziko do drugiego miejsca na dziko awno porty będziemy omijać szerokim Ale kąpiel jak rozumiem gdzieś na plażach w jeziorze najczęściej czyli po staremu po prostu wracamy do czasów prehistorycznych wtedy kiedy nie było portu i wtedy kiedy żeglarze na dziko i kąpanie się w jeziorze A widać się już jakieś ruchy na jeziorach czy nie widać pojedyncze jednostki natomiast na nie jest to że tak powiem to co było w zeszłym roku przez samo majówką dużo też port zablokowany w ten sposób że nie zrzucają jachtów to znaczy za zakaz działalności także także Według niektórych portów obejmuje jakby zakaz całkowitej działalności część jest na różnego rodzaju postojowych i no i po prostu częściach to w ogóle nie jest jeszcze zrzuconych na wodę ci armatorzy którzy chcieli zwrócić na wodę raczej nie mieli z tym problemu i zrobili to a natomiast ilość ludzi czarterujący jak ty w tej chwili No jest zdecydowanie jest zdecydowanie niższa niższy niż w zeszłym roku z logicznych względów No i tak naprawdę to Spodziewamy się i widać tylko pojedyncze łódki Nie jest to wielki tłum i żagle niestety jeziora nie są wypełnione żaglami tak jakbyśmy tego chcieli tyle że jest sposób na ktoś się zdecyduje na żeglowanie na dziko No to może u was chociażby wypożyczyć łódź tak jak to wygląda Dokładnie tak jest możliwość czarteru jachtu ta działalność i my to robimy to znaczy czarter wiemy jak to jest trochę inny sposób także dostosowywać się do nowych Rally między innymi jest to odbiór przekazanie jachtu klientowi w sposób bezobsługowy jachty także zostają poddane całkowicie dezynfekcji oraz za pomocą maszyn oznajmujących Także w ten sposób Dziękujemy jak ty także pod tym względem Jesteśmy przygotowani tak żeby w sposób bezpieczny przyjąć klientów i całą całą kwestie proceduralne robimy po prostu bezobsługowo Czyli nie ma już tego klasycznego z bosmanem tylko klient przyjeżdża dostaje odpowiednie protokół który został wcześniej podpisany przez armatora i na tej podstawie sobie jak ty wynajmują a rzeczy są chętni którzy decydują się na taki czarny są chętnie a mamy mamy kilka osób które są chętne i które przyjeżdżają najczęściej są to osoby nam znane już wcześniej ktoś chce żeglować się tak chcącego nic trudnego może to zrobić jak najbardziej tak jesteśmy gotowi na to żeby przyjąć żeglarzy i żeby mogli to wykonywać trochę inny sposób niż przywykli ostatnimi laty ale ale da się i jak najbardziej zachęcamy do tego co po rozwiązania Nie boicie się że ten sezon jest sezonem albo będzie sezonem straconym nic nie wiemy nie możemy się wybrać w wiemy działamy na bieżąco obserwujemy sytuację na ten moment może ruszyć gastronomia w opcji na wynos którą też będziemy serwować mamy dużą nadzieję na to że że jednak ludzie będą przyjeżdżać nawet i gościnnie po prostu na przysłowiowe jedzonko i jechać do domu A druga rzecz jest taka że być może wydłuża nam to sezon jakimś cudem odpadnie i w październiku być może będziemy przyjmować jeszcze kolejne że czy żeglarze czy turystów którzy będą chcieli jednak te Mazury trochę inaczej pozwiedzać Dziękuję bardzo za rozmowę a moimi państwa gośćmi byli drobik i Marcin krzywonos z portu w Sztynorcie