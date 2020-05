WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze majówka + 3 hotelemazurygiżycko Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu Majówka 2020. Hotelarze na Mazurach są załamani. "To bardzo dramatyczne momenty" Majówka 2020 nie tak miała wyglądać. Hotelarze z Giżycka jeszcze kilkanaście tygodni temu cieszyli się ze zbliżającego się otwarcia sezonu.... Rozwiń wszyscy restauratorzy i wszyscy ho … Rozwiń Transkrypcja: wszyscy restauratorzy i wszyscy hotelarze boleśnie odczuwają skutki pandemii zwłaszcza teraz w majówkę i zwłaszcza to na Mazurach rok temu w tym miejscu były tłumy dziś to miejsce świeci pustkami a turystów oficjalnie to nie ma Ja pracuję w turystyce na Mazurach już ponad 40 lat trwały Majówki w których jeszcze się trzymał lód na jeziorach bo tam jest taki malutki na której w której by nie było gości Ja nie przypominam sobie z tym mojej perspektywy pracy to jest ból to się odczuć że taki pomoc to majówka jest najsmutniejsza majówką od 20 lat jak jak prowadzę ten hotel zaplanowane przyjazdy mieliśmy już od 3 kwietnia w tej chwili Byłaby to ponad setka anulację Group anulację szkoleń konferencji ten sezon już nie będzie taki sam jak były poprzednie trasa z niecierpliwością czekamy na gości mieliśmy grupy seniorów które miały przyjechać z pewnością nie przyjadą Mieliśmy na początku maja też trochę wolny Chcę też na pewno nie przyjadą mieliśmy grupy skandynawskie zaplanowane na część jeszcze się nie anulowała ale myślę że to kwestia czasu tak samo goście indywidualnie Z goście grupowi z Niemiec Oni do nas nie dojadą to bardzo dramatyczne momenty jak widzieliśmy że grupy 50 osobowe 100 osobowe konferencję lekarzy czy po prostu z dnia na dzień zaczęło anulować w budżecie każdego obiektu to było kilkadziesiąt tysięcy zł kilkadziesiąt tysięcy zł często to były ceny na majówkę sezonowy bo to taki okres i tak ludzie to traktowali coś tam majówkę jesteś bardzo duży ubytek Walczymy o to żeby utrzymać załogę żeby utrzymać razem z załogą te miejsca pracy robimy te rzeczy które można robić wówczas znów nie generujące kosztów ale jakieś takie drobne prace remontowe porządkujące przygotowujące żeby być otwartym idziemy każdą złotówkę słownie każdą złotówkę którą trzeba wydać kolarstwie mówi się że pieniądze są po schodach bo zjeżdżam muszą polować W pokoju i świeże pierwszych Gości mam nadzieję pojawią się w przyszłym tygodniu pierwsze telefony się już pojawiają wstępnie pierwsze rezerwację takie fakty takie rezerwację takie zapytania powodują że ludzie trochę pokazują że ludzie się trochę z tym oswajają z sytuacji nie próbują wrócić do normalnego życia i to cieszy jesteśmy mistrzostwo powód Turystyczną i ze Specyficznym spadkiem obrotów w okresie jesienno-zimowym No nie ukrywam że wszystkie film Na tym terenie okres jesienno-zimowy tam wczesnowiosenna natrafił na przetrwanie w kwietniu każdego roku mobilizuje my dodatkowy personal szkolimy od maja ruszyć pełną parą i musisz obsłużyć to wzmożoną ilość gości którzy chcą nas odwiedzić Już teraz wiemy No że tak nie będzie karate będą ogromne bo już tam maj-czerwiec czyli taki głupek sezonu to jest okres w którym był już dosyć wzmożone obroty mogliśmy już sobie polatać niektóre dziury budżetowe ewentualnie zainwestować środki w do finansowe takich rzeczy sezonowych nikogo nie dzwoniliśmy część ludzi jeździ na dowozy część gotuje a we własnym zakresie równi zrobimy lekcję otwieranie wszystko tak jak będzie można zauważyć na sali mamy to zdejmowanym blatem to u stolarza to odnawiane mamy odśnieżone ściany mamy od remontowane i wysprzątane wszystkie zrobione Wszelkie prace na których na co dzień i nie ma czasu takie prawdziwe wiosenny generalne porządki nie ma dużo tych gości nie widzimy zwiększonego ruchu nosami wychodząc do przodu zrobiliśmy ofertę dla mnie z okolicznymi na przykład Nasza restauracja wozi sushi do miast oddalonych do 150 km weekendy na się kierowcy czterema samochodem i rozwożą nasze produkty i z dnia na dzień jest coraz większe zainteresowanie Myślę również że te specyficzne czasy mobilizują nas do działania do zderzenia nowy pomysł który być może za procentują na przyszłość jutro miesiąca tego Lock Down udało wszystkim w kość mówiąc kolokwialnie Czekaliśmy na ten decyzje rządu też niecierpliwie Daj teraz jedziemy na to że ci goście przyjeżdżają i może decyzja rządu została ogłoszona trochę w odwrotnej kolejności najpierw powinny być ogłoszony ryżem i później dopiero decyzja od Kiedy otwieramy to poszło w odwrotnej kolejności teraz mamy mało czasu na to żeby się dobrze przygotować czyli można to czytać tak że będziemy mieli trochę opóźni otwieranie hoteli Tak się spodziewałem planujemy to zrobić w sumie od 15 maja ponieważ chcemy przyjąć gości tutaj bezpiecznie więc teraz będą odbywały się szkolenia pracowników nie sądzę że ten sezon jest stracony ponieważ turyści zostaną w kraju ludzie przyzwyczajają się w cieniu koronawirusa będą potrzebowali tego wyjazdu ze względów ekonomicznych bo część ludzi straci pracę część Będziesz sobie mogła na mnie i pozwolić i nie będę wyjazdów zagranicznych do tego dochodzą zamknięte granice w kwestie bezpieczeństwa i długości pobytu bo zmieni się też trochę rynek pracy był rynek pracownika do tej pory teraz znowu stanie rynkiem pracodawcy więc pracownicy w bardziej zabawy o swoją pracę ten wypoczynek będę ograniczali do jakiś krótki wypadów weekendowych może przedłużony weekend nie sądzę żeby się rynek zmienił pływają pierwsze rezerwacje nowe rezerwację na sezon letni są Co dają nadzieję na to że będzie dobrze