Majówka 2019: Sprawdź, kiedy wypada długi weekendy majowy i na kiedy warto zaplanować urlop

Majówka 2019 zbliża się wielkimi krokami. Zobacz, kiedy dokładnie wypada długi weekend majowy i jak najlepiej zaplanować urlop, by najdłużej cieszyć się wolnym

Majówka 2019 – kiedy wypada długi weekend majowy?

Majówka jest doskonałą okazją do dłuższego, wiosennego odpoczynku. W tym okresie wielu Polaków decyduje się na spędzenie czasu poza miastem, wyjazdy do domków letniskowych oraz urządzanie grillów. Informacje dotyczące terminu majowego wolnego są wyszukiwane odpowiednio wcześniej przez osoby, które planują zaplanować urlop w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać przerwę w pracy. Majówka, jak co roku rozpocznie się 1 maja, który przypada na środę. W tym dniu obchodzimy Święto Pracy , nazywane również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, który ustawowo jest dniem wolnym. W piątek, 3 maja wypada natomiast Święto Konstytucji 3 Maja .

Weekend majowy 2019 – kiedy najlepiej wziąć urlop w majówkę?

Pomiędzy Świętem Pracy a Świętem Konstytucji 3 Maja, w czwartek 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż w przeciwieństwie do 1 i 3 maja, nie jest to dzień wolny od pracy, wielu pracodawców w tym okresie pozytywnie rozpatruje wnioski urlopowe lub (o ile jest taka możliwość) przyzwala na pracę zdalną. Pracownicy chętnie decydują się na wykorzystanie urlopu 2 maja, gdyż dzięki temu zyskują aż 5 wolnych dni z rzędu (od środy do niedzieli). Osoby, które chcą mieć jeszcze dłuższą majówkę, mogą wziąć urlop także 29 i 30 kwietnia, co zagwarantuje im aż 9 dni odpoczynku od pracy.