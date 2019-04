Majówka 2019 - jak zaplanować urlop, żeby mieć aż 9 dni wolnych od pracy?

Majówka coraz bliżej. Już w piątek pierwsi urlopowicze udadzą się na upragniony majowy wypoczynek. Wiele osób ma jeszcze ostatnią szansę na złożenie wniosków urlopowych. Sprawdzamy, co trzeba zrobić, żeby mieć aż 9 dni wolnych od pracy.

Majówka 2019 – jak rozplanować urlop?

Początek maja to jeden z ulubionych okresów w kalendarzach wielu Polaków. 1 i 3 maja to dni wolne od pracy. Ponieważ pogoda na początku maja często rozpieszcza wysokimi temperaturami i pogodnym niebem, to Polacy wyjmują grille, spotykają się w gronie rodziny i przyjaciół lub wyruszają na kilkudniowe wycieczki.