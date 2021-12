Majmurek: PiS wolnym mediom nie odpuści [OPINIA]

"Lex TVN" na pewno uruchomi też konflikt ze Stanami. Ochrona amerykańskich inwestycji zagranicznych zawsze była priorytetem amerykańskiej dyplomacji. Obecna administracja stawia przy tym na międzynarodową ochronę praw człowieka i podstawowych wolności, takich jak wolność słowa. Waszyngton nie może więc nie zareagować na to, co dzieje się w Polsce. Ambasada już wydała komunikat, w którym pokazuje rozczarowanie tym, co stało się w Polsce i wzywa Andrzeja Dudę, by użył swojego przywództwa do ochrony wolności gospodarczej i wolności słowa. W dyplomacji to bardzo ostre słowa.