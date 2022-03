Majmurek: Czy Putin właśnie zapowiedział czystki? [OPINIA]

Kogo Putin chce przede wszystkim przestraszyć?

Jeśli Putinowi faktycznie o to chodziło, to pojawia się też pytanie: kogo Putin chce przede wszystkim przestraszyć? Do kogo w pierwszym rzędzie kieruje swoje groźby? Wielka czystka, trwająca przez niemal całe lata 30. stalinowska kampania terroru w pierwszym rzędzie była wymierzona w starych bolszewików we władzach partii, służb i wojska.