Majątek ojca Tadeusza Rydzyka. Gorący komentarz powoda prosto z sądu

O. Tadeusz Rydzyk stawił się w środę w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli na kolejnej rozprawie dotyczącej złamania prawa dostępu do informacji publicznej. Zeznawał w sprawie wydatków Fundacji Lux Veritatis. Proces wytoczyła ma Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W programie "Newsroom WP" przedstawiciel stowarzyszenia wskazał, jaką linię obrony przyjął znany duchowny. - On mówił, że nie wie o żadnej informacji publicznej, a Fundacja Lux Veritatis nie jest zobowiązana do udostępniania czegokolwiek - przekazał Adam Kuczyński. Redemptorysta - jak relacjonuje "Gazeta Wyborcza" - powiedział podczas przesłuchania m.in., że "utrzymuje go zakon, nie ma żadnych dochodów i nic nie posiada". - Faktycznie może być tak, że on jako zakonnik nie ma na siebie żadnego majątku. Kieruje on jednak różnymi podmiotami, w tym w szczególności Fundacją Lux Veritatis, która dysponuje majątkiem i pozyskuje go ze środków publicznych. To właśnie o te środki publiczne i sposób ich wydatkowania myśmy pytali - zaznaczył przedstawiciel stowarzyszenia Watchdog Polska. - Nas nie obchodzi, ile on zbiera pieniędzy od wiernych, bo fundacja jest podmiotem prywatnym. Nas tylko interesuję, skąd, ile i na co, są wydatkowane środki publiczne - podkreślił Adam Kuczyński