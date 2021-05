Majątek Morawieckich. Teraz dziennikarze WP zwrócili się wprost do premiera

- Zadaliśmy pytania, na które wciąż nie mamy odpowiedzi. Zapytaliśmy na przykład o to, czy premier lub jego żona mają jakieś nieruchomości poza granicami Polski - powiedział w programie "Newsroom" Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski. - W artykule przedstawiliśmy to, co na tę chwilę wiemy i co na pewno możemy napisać o majątku państwa Morawieckich. To jest imponujące 40 milionów - mówił o kulisach pracy nad artykułem. Zapewnił, że ta wiedza będzie uzupełniana przez dziennikarzy. - Nie kwestionujemy, w jaki sposób państwo Morawieccy doszli do tych pieniędzy. Naszym zdaniem jednak politycy powinni przedstawiać zarówno swój majątek, jak i majątek swoich rodzin, a nie szukać wytrychów. Pan premier nie zdecydował się opublikować majątku swojej żony, więc my go opublikowaliśmy - tłumaczył z kolei Patryk Słowik, współautor artykułu o majątku premiera. Szymon Jadczak zaapelował bezpośrednio do szefa rządu: - Karty na stół, proszę pokazać listę nieruchomości, które ma pan i pani Iwona Morawiecka i temat się skończy.

Rozwiń