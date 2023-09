Mają twarde dowody. "Ofiary torturowane na śmierć"

W swoim raporcie komisja podała, że rosyjscy żołnierze w obwodzie chersońskim "gwałcili i dopuszczali się przemocy seksualnej wobec kobiet w wieku od 19 do 83 lat". Często członkowie ich rodzin byli przetrzymywani w sąsiednich pokojach i tym samym zmuszeni do bycia świadkami zbrodni - przekazała agencja Associated Press.