Mają sposób na Banasia. Senat chce powołać komisję

O powołaniu komisji, która wyjaśni kontrowersje wokół majątku Mariana Banasia, mówi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Zapowiedziała, że zwróci się z odpowiednim wnioskiem do marszałka Senatu. Przytacza również podstawę prawną.

Grodzki chciał wezwać Banasia

Sam Tomasz Grodzki mówi od kilku dni, że chciałby zaprosić Mariana Banasia do Senatu. Pozostawała kwestia, jak to zrobić. - Senat zatwierdzał jego wybór i chcemy go spytać, dlaczego nie ujawnił nam informacji, które wypłynęły dopiero później, publicznie, w mediach - tłumaczył w "GW". - Ja sam chcę go przede wszystkim zapytać, jak strażnik odzyskiwania podatków sam przy tych podatkach tak znacząco manipulował.